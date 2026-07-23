V Trst priplul ameriški veleposlanik v Italiji

V Trst je danes zjutraj prispel veleposlanik Združenih držav Amerike v Italiji Tilman J. Fertitta. V mesto je priplul na svoji 450 milijonov evrov vredni jahti Boardwalk. 117 metrov dolgo luksuzno plovilo je privezano na pomol pri Pomorski postaji, vse do jutri na tem območju velja prepoved plovbe plovil. Tudi privez družbe Delfino verde so začasno preselili pred Veliki trg.

Nestrinjanje z ameriško »arogantno diplomacijo« in prisotnostjo veleposlanika ZDA v Trstu bodo popoldne izrazila tržaška gibanja v podporo Palestini. Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa je namreč zaveznica Izraela ter odkrita podpornica genocida v Gazi. Ob 18. uri se bodo med Nabrežjem Mandracchio in Ulico Boccardi zbrali predstavniki društev Salaam otroci oljke in Assopace Palestina ter drugi protestniki.

Ameriški predsednik Trump je Fertitto imenoval za veleposlanika v Italiji decembra 2024. 59-letni miljarder po rodu iz Teksasa je tudi lastnik košarkarske ekipe Houston Rockets.