V dopoldanskih urah so v prvem nadstropju garažne hiše nakupovalnega centra Il Giulia našli moško truplo. Odkrili so ga zaposleni v garažni hisi. Na kraj dogodka so prišli policisti in reševalci, ki so lahko samo potrdili smrt. Vzrok smrti ni znan, na prizorišču so kriminalisti, ki zbirajo dokaze.

Moški je bil star okrog 35 let.