Našli žensko truplo v vreči

V parku nekdanje psihiatrične bolnišnice pri Sv. Ivanu so našli žensko truplo. Ovito je bilo v črne vreče za smeti. Preiskovalci sumijo, da gre za Liliano Resinovich, 63-letno žensko, ki je 14. decembra izginila v neznano. Pogrešanka je živela nedaleč od tu.

Tako sodni zdravnik kot glavni tožilec nista želela potrditi, ali gre res za pogrešano žensko, prav tako ne, ali je šlo za naravno ali nasilno smrt. Vsi indici pa kažejo na to, da bi to res lahko bila pogrešana ženska, črne vreče za smeti, v katerih so našli truplo, pa bi težko povezali s samomorom.

Na kraj, kjer so odkrili truplo, je sinoči prišel tudi mož pogrešane ženske Sebastiano Visintin in izrazil upanje, da truplo ni njeno.

Pozno sinoči so Visintina odpeljali v katinarsko bolnišnico. Razlogi za hospitalizacijo niso znani.