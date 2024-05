Še ne vedo, kdaj bo tramvaj spet zapeljal

Kdaj bodo spet zagnali tramvaj, na občini ne vedo povedati ne predstavniki mestnih oblasti ne vodje občinskih oddelkov, ki vodijo projekt prenove tramvajske infrastrukture. In če bo v bližnji prihodnosti tramvaj začel hupati, tega ne bo počel na odseku med Trgom Oberdan in Trgom Casali na Škorklji. Ta bo predmet prenove, za katero pa morajo odgovorni šele pripraviti projektno dokumentacijo.

To izhaja z včerajšnjega sestanka občinske komisije za javne naložbe, za katerega je levosredinska opozicija zaprosila že pred časom. Do sestanka je vendarle prišlo, a s prejetimi odgovori opozicija ni bila zadovoljna. Najbolj problematičen del je za koalicijo tisti, ki zadeva časovnico za zagon tramvaja.

Navzoče je naprej nagovorila pristojna za javne gradnje v mestni upravi Elisa Lodi, ki je ponovila že znana dejstva. Povedala je, da so v tej fazi popolnoma odvisni od Agencije za železniški promet Ansfisa, ki se je odločila, da bo treba pred izdajo uporabniške licence sestaviti nov pravilnik za opravljanje storitev železniškega prevoza, ki bo prilagojen tramvajski železniški infrastrukturi. Besedo je nato predala občinskima inženirjema, Giuliu Bernettiju in Luigiju Fantiniju. Prvi, ki sicer vodi občinske urade za prostorsko načrtovanje, ostaja optimističen in v tem, da želi agencija Ansfisa pripraviti nov pravilnik za izvajanje tramvajskih storitev, vidi tudi nekaj pozitivnega. »Zavedali so se, da za tramvajsko infrastrukturo ne morejo veljati ista pravila kot za običajno železniško infrastrukturo. Še toliko manj za openski tramvaj, ki pelje med 20 in 30 kilometrov na uro in ki zahteva obrtniški in ne industrijski pristop,« je dejal Bernetti

