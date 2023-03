Nasprotniki žičnice zahtevajo ustavitev postopka

Odbor nasprotnikov žičniške povezave med Trstom in Krasom No Ovovia nadaljuje po svoji poti. Na tržaško občino je vložil zahtevo, naj umakne spremembo prostorskega načrta in študijo izvedljivosti, ki utira pot žičnici, dokler se Deželno upravno sodišče FJK (TAR) ne izrazi o tožbah proti načrtu tržaške občine. Te so vložili tako zasebniki kot okoljevarstvene organizacije. Zahtevo je posredoval tudi računskemu sodišču in Nacionalnemu organu za preprečevanje korupcije (Anac).

Tako je včeraj na običajnem srečanju v Novinarskem krožku sporočil glasnik odbora William Starc, ki je spomnil, da je po njihovi oceni Občina Trst kršila nekatere temeljne predpise. Odsek med Barkovljami in Bovedom denimo ni vključen v prostorski načrt, žičnica pa naj bi zrasla na zaščitenem območju Natura 2000, na katerem je prepovedano graditi žičniške naprave. Za načrtovanje žičnice in svetovanje strokovnjakov je Občina poleg tega doslej že odštela milijon evrov in je za Starca zato nujno, da pristojni preverijo, če se je pri tem držala vseh predpisov.

Boj proti žičnici drugače gre naprej tudi na drugi fronti. Z objavo besedil prostorskega načrta in Strateške okoljske presoje v Uradni list dežele, lahko lastniki zemljišč, po katerih bo potekala žičnica, vložijo ugovor proti obem dokumentom. S pripombami se lahko pritožijo tudi vsi ostali prebivalci, ki jih bo žičnica le posredno prizadela.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.