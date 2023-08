Nastal je nov odbor, ki se bori proti selitvi Burla na Katinaro

Bitka proti selitvi tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo na Katinaro in posledičnemu uničenju tamkajšnjega borovega gozdiča je dobila nov obraz. Društva in posamezniki, ki se dolgo borijo proti zanje nepremišljeni širitvi katinarske bolnišnice, so se povezali v nov koordinacijski odbor za Burlo in borov gozdič.

Sestavljajo ga: Odbor za katinarski borov gozdič, krožek VerdeAzzurro okoljevarstvene organizacije Legambiente, Odbor za zaščito javnega zdravstva v Trstu, društvo Alister, Odbor No Green pass e Oltre in društvo Costituzione 32. Pristopile so tudi politične stranke, kot so Gibanje petih zvezd, Zdaj Trst, Stranka komunistične prenove, Insieme liberi, Open FVG in Stranka za zaščito živali. Vrata pa ostajajo odprta vsem, ki bi se jim hoteli pridružiti, so včeraj poudarili na predstavitvenem srečanju v tržaški kavarni San Marco. Časa ni več veliko, je poudaril predstavnik protestnikov Paolo Radivo. Po velikem šmarnu hoče tržaško-goriško zdravstveno podjetje ASUGI začeti graditi novo pediatrično bolnišnico in z njo povezane objekte. Stroji bi morali sicer zabrneti že pred mesecem, vendar so potem zaradi zamud dela preložili.

Prihodnji teden bodo nasprotniki selitve Burla priredili tri informativna srečanja. V ponedeljek bodo od 10. ure dalje pred Burlo, v sredo pa pred katinarsko bolnišnico. V petek, 11. avgusta, pa bodo od 18. ure prisotni v Ulici Torri.