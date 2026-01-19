Nastopila bosta na finalni etapi v znameniti Carnegie hall v New Yorku

V četrtek bosta mlada učenca tržaške Glasbene matice in učenka Glasbene šole Sežana odpotovali v New York. Tu se bodo v soboto v prestižni dvorani Carnegie hall pomerili na finalni etapi mednarodnega glasbenega tekmovanja Crescendo. Učenca Glasbene matice, Harfistka Maja Locatelli iz razreda profesorice Tatiane Donis in pianist Evan Miliani iz razreda profesorice Tamare Ražem Locatelli, ter pianistka Tina Uršič iz GŠ Sežana (ravno tako učenka profesorice Tamare Ražem Locatelli) so se na prvi etapi tekmovanja Crescendo v Rimu posebno izkazali, tako da jih sedaj čaka še finale v New Yorku.

Crescendo je glasbeno tekmovanje, na katerem se pomerijo glasbeniki z vsega sveta. Prva etapa tega tekmovanja se je namreč odvijala na več lokacijah: v Evropi, na Japonskem, v Zda in Kanadi. Prvo uvrščeni na prvi etapi se nato pomerijo na finalni etapi, ki se odvija v New Yorku.