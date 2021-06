Kulturno društvo Bubnič-Magajna je v sodelovanju s Primorskim dnevnikom razpisalo 10. natečaj za nagrado Albina Bubniča. Tema natečaja je bila Življenje za maskami, pandemija v našem vsakdanu. Obdelava teme je bila svobodna in je zajemala osebna doživetja in izkušnje ali tudi pričevanja sorodnikov, prijateljev in znancev v času, ki smo ga in ga še doživljamo in ki bo tako ali drugače zaznamoval naša življenja. Natečaj je bil namenjen osnovnošolcem, dijakom slovenskih nižjih in višjih srednjih šol v Italiji, zamejskim univerzitetni študentom in vsem, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zgodovinskim raziskovanjem.

Društvo je do predvidenega roka prejelo sedem prispevkov (po tri iz osnovnih in višjih šol ter enega iz nižje šole), izid natečaja bodo objavili v prihodnjih dneh, nagrajevanje pa bo predvidoma jeseni. Društvo se opravičuje za zamudno javljanje in se zahvaljuje šolam za sodelovanje.