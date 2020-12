Nathan Never med Trstom in Ljubljano

Agent Alfa, znan z imenom Nathan Never, rešuje usodo prebivalcev Tergesta, katerim grozi nepremagljivi robot Mark 13. Iz Nove Ljubljane, kjer se nahaja sedež Neverjeve obveščevalne agencije, se junak odpravi v Trst – vetrovno mesto je ponovno prevzelo ime iz rimskih časov – in, kljub burji, ki piha do 300 kilometrov na uro, uspešno zaključi svojo misijo.

V futuristično preurejenih mestih se razvija zgodba v dveh delih znanstveno fantastičnega detektivskega stripa založbe Sergio Bonelli Nathan Never. Številki 354 z naslovom La città del vento (mesto vetra) in 355 z naslovom Check Point 23, katerih besedila je napisal Bepi Vigna, ilustriral pa Romeo Toffanetti, sta v Trstu želi velik uspeh.

Zgodba je postavljena v nedoločeno prihodnost, ko nad strehami letijo avtomobili in je vesolje človeštvu že dobro znano. V Tergestu se pravkar dogaja največji znanstveno-raziskovalni festival sončnega sistema.

Obe številki stripa sta bili v bistvu razprodani, v teh dneh je mogoče le v nekaterih trafikah kupiti drugi (decembrski) del oziroma ponatis novembrskega. Med branjem drugega dela zgodbe pa so pozorni bralci lahko opazili znan obraz. Za mizo v kavarni San Marco sedi namreč tudi pisatelj Boris Pahor.