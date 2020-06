Navadni ali politični – vsekakor vandalizem

Pretekli petek so obhajali 76. obletnico krute usmrtitve talcev, sinoči pa so žalostno zrli v poškodovani spomenik pri Proseški Postaji, za katerega se še ni vedelo, ali je posledica nezgode ali, bolj verjetno, vandalskega dejanja, za katerega pa je še prezgodaj, da bi lahko ocenili, ali ima kako politično ozadje. Škodo je opazil mimoidoči občan: prizor, ki se je ponujal, je kazal, da so se na tleh nahajali kamniti križ, ki je doslej krasil vrh spomenika, ena od plošč ter vaza s cvetjem in venci.

Občan je takoj obvestil pristojne: tako so na prizorišče sinoči prihiteli Matija Spinazzola, predsednik proseško-kontovelske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije Anton Ukmar - Miro, odbornik Občine Zgonik Mirko Sardoč, pripadniki policije in njenega političnega oddelka Digos ter forenziki. Že od vsega začetka pa se je med prisotnimi utrdilo mnenje, da gre za vandalizem, saj križa, pravi Spinazzola, ni bilo mogoče kar tako izruti, saj tehta kakih 30 kg in je bil zacementiran. Na prizorišču ni bilo niti odlomljenih vej bližnjih ceder, ki obkrožajo pomnik, zato gre izključiti npr. kako nezgodo zaradi udarca strele in podobno.