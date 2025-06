Navdušeni nad naslovi prve naloge

Prve dijakinje, ki so včeraj prestale maturitetni ognjeni krst, smo prestregli pred humanističnim in družbeno-ekonomskim licejem Antona Martina Slomška. Luna Stolli in Teresa Prochilo sta že malo po 13. uri na dvorišču pred šolo veselo kramljali o poteku pisne preizkušnje. »Obe sva pisali o umetni inteligenci, zdelo se nama je, da je bil to najlažji in obenem najzanimivejši naslov,« sta nam zaupali in pohvalili tudi vse ostale naslove. »Tudi naloge iz literature so bile zanimive. Šlo je za snov, ki smo jo med letom podrobno obravnavali pri slovenščini,« sta še dejali.

Nekaj minut kasneje sta stavbo zapustila tudi Aleksander Prodan in Robin Fajdiga. »Eni naslovi so bili taki, da smo se lahko o njih razpisali, drugi so bili malo bolj omejujoči,« je povedal Aleksander, ki je v nalogi pisal o vzponu fašizma na oblast. Pri tem je odgovarjal na vprašanja o mitih, ki so navdihovali fašiste, ter antifašističnem odporu slovenskih organizacij na Primorskem. Za zaključek pa je napisal razmišljanje o »prilagodljivi naravi« fašizma. »Morda bi lahko vse skupaj malo bolj aktualiziral in ponudil razmišljanje o novodobnih pojavih fašistične ideologije. Kljub vsemu pa sem z nalogo zadovoljen,« je sklenil. Njegov sošolec Robin pa je pisal o toleranci, pri čemer je zapis aktualiziral in pisal o sprejemanju različnosti med šolskimi klopmi.

Navdušenje dijakov nad naslovi v nalogi iz slovenščine je prevevalo ozračje tudi pred znanstvenim licejem Franceta Prešerna. »Ravno v torek sem se s kolegi pogovarjal o oboroževalni tekmi in naraščajočih napetostih na mednarodnem parketu,« je zadovoljno izpostavil Gabrijel Kubošek, ki se je v nalogi razpisal o iransko-izraelskem konfliktu. Jordan Ilijev pa se je odločil za pisanje o toleranci. Ta tema je navdihnila tudi Eliso Pozar:»Pisala sem o vlogi šolstva in medijev. Prvo ima nalogo, da otroke od malih nog navaja na sprejemanje različnosti. Mediji in družbena omrežja pa imajo ključno vlogo pri oblikovanju javnega diskurza o različnosti, ki bogati družbo.«

Dijaki se bodo danes soočili s predmeti posameznih učnih smeri. Klasiki bodo reševali nalogo iz latinščine, dijaki znanstvenih licejev pa nalogo iz matematike. Na jezikovnem liceju bo na vrsti prvi tuj jezik, na liceju Slomšek pa pravo in politična ekonomija. Na zavodu Zois se bodo dijaki soočili z gospodarskim poslovanjem oziroma geopedologijo in cenitvami. Na zavodu Stefan bodo na elektronski smeri pisali o avtomatskih sistemih, na smeri mehanika o načrtovanju v industriji, na smeri okoljske biotehnologije pa bodo reševali nalogo iz mikrobiologije in tehnologije nadzora okolja.