Navijači Milana poškodovali počivališče pri Devinu

Policisti preiskujejo dogodek in ugotavljajo škodo, ki so jo povzročili navijači Milana na počivališču avtocestnega priključka pri Devinu v smeri Trsta. Tam se je na poti v Zagreb, kjer bo nocoj Milan igral proti zagrebškemu Dinamu v Ligi prvakov, ustavilo devet avtobusov z okrog 500 navijači. Prišlo je do neredov, iz trgovine naj bi tudi odnesli več blaga. Milanovi navijači so nato odpotovali, na mejnem prehodu so jih pričakali slovenski varnostni organi, ki jih bodo pospremili do meje s Hrvaško.