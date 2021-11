»Ne bom pogrešal političnega obrekovanja«

Igor Svab iz vrst Slovenske skupnosti prav gotovo spada med tiste politike, ki mu ni toliko do ustvarjanja podobe, ki izstopa. 15 let je v tržaškem občinskem svetu gradil na vsebini in ne toliko na formi, zgledu, embalaži. Držal se je načel, da mnogokrat ni toliko pomembno, koliko govoriš, ampak koliko narediš. A v časih, ko se marketinški trend, ki ga najdemo samo pri oglaševalcih v gospodarstvu, pojavlja tudi v politiki, to ni več dovolj. Je bil to glavni razlog, da je Slovenska skupnost na letošnjih lokalnih volitvah nastopila z novim kandidatom? Svab ne želi polemizirati o tem, zakaj ga stranka ni kandidirala. Niti ne želi komentirati volilnega izida stranke, ki je po 72 letih v tržaškem občinskem svetu prvič brez svojega predstavnika. Še naprej ostaja zvest idealom svoje stranke. In še naprej verjame v politiko. V prihodnjem mandatu bo vestno deloval na krajevni ravni, in sicer v rajonskem svetu za Škedenj, Sv. Ano in Naselje sv. Sergija. In to z enako vnemo, s katero je deloval v tržaškem občinskem svetu in si v 15 letih prislužil spoštovanje tako levice kot desnice. Kar v časih, ko je nivo politične kulture vse nižji, ko je verbalno žaljenje postalo del političnega diskurza, ni samoumevno

Začeli ste svoj mandat v rajonskem svetu? Na kaj se boste osredotočili?

Osredotočil se bom na revitalizacijo Škednja. Mislim, da si ta okoliš to zasluži.

Delo v rajonskih svetih je prav gotovo drugačno kot v občinskem svetu. Ste zamerili, ko vas stranka ni kandidirala na volitvah za občinskih svet oz. se še vedno prepoznavate v stranki Slovenska skupnost?

Ni prišlo do zamere. Osebno se še vedno prepoznavam v vrednotah, ki jih zagovarja Slovenska skupnost. Žal mi je, da je stranka po več kot 70-tih letih prvič ostala brez svojega kandidata v občinskem svetu. Vodstvo stranke je situacijo že analiziralo. Da se je treba zamisliti in analizirati napake, je v uvodniku Mladike zapisal tudi Ivo Jevnikar.

Zakaj se je vodstvo odločilo, da vas ne kandidira več?

Najbrž zato, ker je ocenilo, da je po 15-tih letih treba zamenjati obraze. Izbira je padla na Petra Močnika. In izbiro stranke spoštujem. V čast pa mi je, da so ljudje celih 15 let verjeli vame in da nisem izneveril njihovih pričakovanj. V političnem delovanju sem bil vedno dosleden. To kar sem mislil sem povedal. In ko se je izvedelo, da ne bom kandidat stranke na teh upravnih volitvah, sem prejel veliko zahval za opravljeno delo.