Ne jejte tržaških pedočev

Zdravstveno podjetje je začasno prepovedalo prodajo klapavic, gojenih na Tržaškem. V okviru rednih analiz so namreč v priljubljenih pedočih v tem obdobju zaznali previsoko prisotnost biotoksina, ki se običajno v večjih količinah pojavlja jeseni in lahko povzroči ob zaužitju trebušne motnje, te so pa lahko tudi hude. Gre za okadaično kislino iz skupine diaroičnega strupa lupinarjev, snov, ki jo proizvajajo nekatere vrste alg in jo absorbirajo morski mehkužci.

Začasno je torej prepovedana prodaja klapavic, ki jih gojijo v morju med Miljami in Ribiškim naseljem, saj je raven toksina preseglaz akonski prag. V tem času bodo v primeru prodaje tukajšnjih klapavic veljale slane denarne kazni – od tisoč do šest tisoč evrov.

Na Tržaškem se z gojenjem klapavic ukvarja okrog deset podjetij, ki so zaradi ukrepa zaskrbljena, v tem času pa bodo na tržišče prinašala školjke iz drugih krajev, kjer težav s toksinom v tem trenutkuni.