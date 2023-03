Ne še čisto enakopravne moškim

Tržaška se lahko ponaša z najvišjim odstotkom zaposlenih žensk v Italiji. Zadnji razpoložljivi podatki, ki se nanašajo na leto 2021, pričajo o tem, da je bilo teh kar 65 odstotkov, kar pomeni približno 15 odstotkov več od državnega povprečja. Lahko pa res rečemo, da sta dolga bitka za enake možnosti in posledična napredna zakonodaja vsaj na krajevni ravni le obrodila sadove? Slika je spodbudna, je potrdil Alessandro Russo, raziskovalec pri deželnem inštitutu za družbene in ekonomske raziskave Ires, ki nam je pred 8. marcem posredoval kopico podatkov o zaposlovanju žensk.

Brati pa jih je treba kot kompleksno gmoto, v kateri se še vedno zrcali podrejen in neenakopraven položaj na trgu plačane delovne sile, od slabših delovnih razmer do nižje plače. Dovolj je tudi pomisliti, da je že na Tržaškem število zaposlenih žensk za 9 odstotkov nižje v primerjavi z moškimi (74,3 odstotka). S strokovnjakom smo poskusili priti temu vprašanju do dna.

