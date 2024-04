Ne smemo razlikovati med žrtvami nasilja

O nasilju se govori vedno premalo, tako da je vsaka priložnost dobrodošla. Včeraj so bili predstavnice in predstavnik centrov Goap in Fiocco di Neve gostje prve svetniške komisije in komisije enakih možnosti. V dvorani mestnega sveta so predstavili svoje delovanje in odgovarjali na vprašanja svetnic in svetnikov.

Tudi moški so žrtve

Od 19. novembra 2019, ko obhajamo mednarodni dan moških (je kdo sploh vedel, da obstaja?), deluje v Gorici združenje Fiocco di Neve oz. prvi center za boj proti nasilju, ki se ukvarja izključno z moškimi žrtvami vseh oblik nasilja na podlagi spola. »Dejansko smo edini center proti nasilju nad moškimi v Italiji,« je povedala sociologinja in kriminologinja Elena Bia in poudarila, da imajo danes svoj sedež na institutu Contavalle, daleč najbolj aktivni pa so na spletu, se pravi na daljavo. »Zmotno je misliti, da so samo ženske žrtve nasilja in moški nasilneži, lahko je obratno. Vse več je moških, ki so žrtve žensk, svojih otrok ali staršev pa tudi kolegov na delovnem mestu,« je poudarila in povedala, da jim v centru prisluhnejo in jim pomagajo s psihologinjo oz. odvetnikom.

Tačas pomagajo 35 moškim v Italiji - 26 jih je doma v naši deželi, v Trstu samo 5, zaradi pomanjkanja sedeža. Veliko stavijo na informativna srečanja po župnijah, da bi vsaka žrtev lahko prepoznala zgodnje znake nasilja. Spregovorili so o stigmatizaciji moških, češ da se iz njih kot žrtve norčujejo tudi službe, pri katerih poiščejo pomoč, »saj niso dovolj moški«. »Največkrat so napadi izmišljeni, ženske se naveličajo zakona in se moža hočejo znebiti,« je namignila.