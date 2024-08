»Ne vem, koliko časa bomo še lahko kljubovali tovrstnim nasilnim dogodkom«

»Ne vem, koliko časa, bomo še lahko kljubovali tovrstnim dogodkom«. Federico Frezza, vršilec dolžnosti glavnega tržaškega tožilca, je včeraj izrazil zaskrbljenost nad nasilnimi dogodki, ki smo jim priča v Trstu. »V mestu živi 1500 mladih moških različnih narodnosti, konflikt se lahko kmalu vžge,» je povedal in dodal, da nekateri priseljenci na lokalni nivo prenesejo medetnične konflikte iz domovine, ki lahko prerasejo v dogodke, kot je bil tisti na pomolu Audace. »Kot bi se v devetdesetih letih v Trstu soočilo 1500 Srbov in Hrvatov,» je podal prispodobo.

Frezza je govoril o »kulturi noža«, vse večji prisotnosti rezil. »Kjerkoli in kadarkoli lahko poči. Avgusta smo bili priča napadu v strogem mestnem središču okoli 21. ure, ko se na pomolu tre ljudi,» je povedal in poudaril, da priseljenci obračunavajo zlasti med sabo. Med žrtvami do sedaj ni bilo domačinov, nasilni dogodki pa vsekakor predstavljajo nevarnost za vse. »Ljudje naj pazijo na ulici,» je bil jasen. Tudi aretacije nimajo odvračilnega učinka, nasilneži vedno znova pokažejo mišice.

Zaskrbljenost nad dogajanjem je izrazil tudi vodja kriminalistov Alessandro Albini, ki je za organiziran kriminal dejal, da »ima določeno logiko«, pri čemer lahko kriminalisti med preiskavo sestavijo strukturo kriminalne organizacije. V primeru Trsta pa gre za neorganizirane skupine prenapetežev, ki meni nič tebi nič v roke vzamejo nož ali kij in sredi belega dne v centru mesta napadejo človeka.

Kvestor Pietro Ostuni je omenil tudi prestopništvo nekaterih mladoletnih brez spremstva, ki jim za kazniva dejanja v glavnem izreka le opomine. »Če bodo vztrajali z ilegalnim početjem, jim ne bom podaljšal dovoljenja za bivanje, ko bodo dopolnili 18 let, ampak jih bom izgnal iz države,» je bil premočrten.