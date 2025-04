Tržaški župan izročil gradbišče za linearni park v Starem pristanišču

Tržaški župan Roberto Dipiazza je danes dopoldne konzorciju CNS iz Bologne izročil gradbišče za ureditev linearnega parka, ki bo vodil skozi Staro pristanišče. Srečanje je potekalo za zaprtimi vrati in so mediji o njem zvedeli čisto slučajno, zadnji trenutek. Udeležili so se ga med drugimi tudi predstavniki italijanskega ministrstva za kulturo, deželnega zavoda za varstvo kulturne dediščine in tržaška občinska odbornika Elisa Lodi Everest Bertoli.

Dela, ki se bodo začela že v prihodnjih dneh, so vredna 23 milijonov evrov in se bodo morala zaključiti do 23. decembra 2026. Odgovorni za dela Gianluca Chiarandà je zagotovil, da bodo vse zaključili pravočasno. Stroji bodo najprej zabrneli pri Barkovljah in se bodo nato postopoma približevala mestu.