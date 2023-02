Ne zmenijo se za rdečo luč

Vozniki mestnih linijskih avtobusov, nekaj predstavnikov prevoznega podjetja Trieste Trasporti in nekaj zastopnikov drugih sindikatov, kot je bil na primer šolski, so z včerajšnjim protestnim sit-inom na Goldonijevem trgu želeli opozoriti na preštevilne nesreče, ki se dogajajo, zaradi pomanjkljive pazljivosti oz. varnosti.

Kakih sedemdeset protestnikov je s sindikalnimi zastavami korakalo po prehodu za pešce na začetku Ulice Mazzini in med mimoidočimi delilo letake z vzroki protesta. »Opozarjali smo na nepazljivost, ki je včasih lahko pogubna. Posledice nesreč kajpak na lastni koži občutijo tisti, ki se nepazljivo premikajo na cestah oziroma v prometu, ampak tudi vozniki linijskega prevoza, ki so kljub upoštevanju cestnoprometnih predpisov pogosto tudi sami žrtve zakonov,« je povedal voznik avtobusa in eden od štirih deželnih tajnikov sindikata Fit Cisl David Žerjal in opozoril na kolego, ki se mora zagovarjati pred sodnikom.

Zakaj ravno tam?

Zakaj so vozniki priredili protest ravno na križišču med Goldonijevim trgom in Ulico Mazzini? Ker gre za eno večjih mestnih vozlišč in je nadvse nevarno, skozi njega zapelje po en avtobus na dve minuti, je spomnil sogovornik. Večkrat so vozniki prosili, da bi prehod za pešce umaknili nekoliko bolj dol po ulici, vendar zaman, vsakič prevladajo izgovori. »Pravijo, da je pločnik nižje po ulici preozek in se ne da. Drugi ocenjujejo, da odločitev onemogočajo previsoki stroški za premikanje kablov semaforja. Nekaj boljše sicer res je, odkar so ob semafor postavili količke, ljudje pa se niti zanje ne zmenijo.«