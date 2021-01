Nedonošenčka sta se srečno vrnila domov

Po dveh mesecih zdravljenja na intenzivni negi tržaške pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo sta se lahko spet varno vrnila domov. Zgodba dvojčkov iz Pordenona, ki sta se 28. oktobra lani rodila v 29. tednu nosečnosti, se je naposled srečno iztekla. Mala Leonardo in Cristian sta ob rojstvu tehtala malo več kot kilogram in so jih zato iz pordenonske bolnišnice hitro prepeljali v Trst. Novo leto sta lahko po težki dogodivščini dočakala doma v objemu staršev. Burlo sta namreč zapustila 29. decembra.

Srečen konec pa je terjal kar nekaj truda in težavnih trenutkov. Zahteven je bil že sam prevoz, ki je pri dvojčkih še posebno kočljiv, so zapisali v tiskovnem sporočilu. Pomagali so tako izvedenci službe 118 kot drugi člani tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi pod vodstvom alberta Peratonerja. Iz Pordenona sta sočasno startala dva avtomobila, na vsakem izmed katerih je bila izkušena ekipa zdravnikov in medicinskih sester. Ob prihodu so jih nato hitro sprejeli na intenzivni negi oddelka za neonatologijo.