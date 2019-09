Nejevolja zaradi poštnih zamud

Nekoč smo bili vajeni, da je na naša vrata skorajda vsakodnevno pozvonil - tudi »dvakrat« - poštar in nam izročil oz. v poštni nabiralnik spustil pisemsko in ostale pošiljke. Poznali smo ga in on je poznal nas, tako da so pošiljke tudi z nepopolnim ali zgrešeno zapisanim naslovom kakorkoli le našle pravega naslovnika. Časi pa se spreminjajo in pošta oz. poštarji vzporedno z njimi. Na Opčinah, kaže, da poštar že zdavnaj ne pozvoni več dvakrat, pravzaprav še enkrat ne na teden, ponekod celo na mesec ne ...

S tega konca smo samo v poletnem času slišali nemalo pritožb na račun pošte, ki močno zamuja. Poštni nabiralniki dolgo zevajo prazni, nato pa se naenkrat napolnijo - deset, tudi do dvajset pisemskih pošiljk se nabere v njih. Največ težav povzročajo kajpak položnice - teh je tudi daleč največ. Marsikdaj je zaradi zamude pri dostavi potekel rok za poravnavo: če se posameznik ni odločil za trajni nalog, se pravi za samodejno mesečno izvrševanje plačil z osebnega računa, nastajajo zapadle terjatve in treba je plačati še kazen za zamudo. Pa tudi naročnikom na revije se ne godi bolje, saj na izbrano branje čakajo tudi več tednov, ko jo dobijo v roko pa je zastarelo.

Za vzrok nastalega poštnega kaosa smo povprašali pri podjetju Poste Italiane, kjer nam je odgovorna za stike z javnostmi Alessandra Betto potrdila, da je v preteklih dneh res prišlo do zamud, vendar so težave takoj skušali odpraviti. Strankam, občanom se seveda za morebitne nevšečnosti pri podjetju opravičujejo. Bettova je v isti sapi opozorila, da temu večkrat botruje tudi zgrešeno zapisan ali nepopoln naslov prejemnika.