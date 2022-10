Nekaj so jih namestili, večina pa ostaja na cesti

Marsikdo si želi dragoceno mesto v kraškem zatočišču, v obdobju, ko so vsa središča, na Tržaškem in drugje, prenatrpana. Številni so migranti, ki prenočujejo na prostem ali se na skrivaj zatečejo v stanovanja in delijo posteljo z dvema ali več sopotniki, da ne bi preživeli jesenskih noči na mrazu. Zbiranja pred prefekturo policija ni označila kot protest, čeprav je vse kazalo, da so migranti tam zato, da branijo pravico po dostojnem bivanju v okolju, v katerem so zaprosili za azil.

Iz rok svojih rojakov in drugih migrantov je dokumente prejemal in zbiral Abbas Muhammed Farooq, skoraj 30 let stari pakistanski učitelj. V odlični angleščini je za Primorski dnevnik povedal, da je v Trst prispel pred petimi dnevi: »Potem ko sem na kvesturi prejel dovoljenje za začasno bivanje, s katerim bi me morali sprejeti v kako središče, sem dobesedno ostal na cesti. Že več noči spim na prostem. Nikjer nisem dobil oblačil in niti odeje, da bi se čez noč pokril. Zavedam se, da so sprejemna središča prenatrpana, nam pa bi bilo dovolj imeti streho nad glavo.« Dodal je sicer, da Italija še vedno velja za eno od evropskih držav, kjer so pogoji za migrante boljši, in priznal, da takih težav ni pričakoval.