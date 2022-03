Nekoč plavž in koksarna, do konca leta zeleni vodik

Škedenjska železarna odšteva dneve, ki jo ločujejo od okolju prijaznejše prihodnosti. Mario Arvedi Caldonazzo, glavni izvršni direktor jeklarske družbe Arvedi iz Cremone, lastnice objekta, je začetek 92 milijonov evrov vrednega naložbenega načrta naznanil včeraj dopoldne med sestankom, ki so se ga udeležili predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, tržaški župan Roberto Dipiazza in zastopniki vodstva podjetja.

Včeraj so postavili še dodaten korak na kar zahtevni in strmi poti. Kot je poudaril zastopnik italijanske jeklarske družbe, se bodo v Škednju posvečali prekrivanju kolobarjev iz jekla s posebno plastjo cinka, aluminija in magnezija.

Z novo proizvodnjo naj bi začeli še do konca letošnjega leta. Druga ključna točka načrta pa predvideva vrnitev starih in novačenje novih sil. Z zagonom novih dejavnosti se bo na svoja delovna mesta vrnilo tudi približno štirideset delavcev, ki so trenutno še na čakanju. Predvidevajo pa tudi še petdeset novih zaposlitev.