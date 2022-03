»Nekulturno početje, ki ruši spoštovanje«

Izvršni odbor Slovenskega planinskega društva Trst je na ponedeljkovi seji obravnaval tudi polemike, ki so se razvnele okrog pomazanih in uničenih smerokazov oziroma markacij, o katerih smo poročali tudi na spletu. »Ogorčeni nad uničevanjem in packanjem smerokazov in markacij, ki se pojavljajo na kraških pešpoteh, predvsem zadnje čase na stezi št. 3, se ograjujemo od teh in podobnih mazaških dejanj, ki so žal prizadele tudi markacije SPDT na poti Sonje Mašere,« so zapisali v izjavi za javnost. »Tako nekulturno početje onesnažuje naravo, uničuje dragoceno, naporno in prostovoljno delo markacistov, ki skrbijo za kraške poti, zavaja izletnike ter istočasno ruši medsebojno spoštovanje med društvi.«

Slovensko planinsko društvo Trst se pri tem čuti še posebej prizadeto, saj so vandali na markacijah CAI uporabili modro barvo, značilno za SPDT, »kar meče neprijetno senco na naše društvo. Izjavljamo, da SPDT ni odgovorno za tovrstna dejanja. Želimo si, da bi ostale tako markacije CAI kot naše nedotaknjene v korist in varnost vseh pohodnikov, ki radi zahajajo po markiranih pešpoteh,« so zatrdili odborniki SPDT.