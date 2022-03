Na Krasu »vojna« markacij

Poškodovanje in mazanje markacij, ki pohodnike usmerjajo po tržaških stezah, je stara zgodba. Kot vedo povedati pri Slovenskem planinskem društvu Trst, se s tovrstnimi vandalskimi dejanji spopadajo že dolgo, a tega ne obešajo na veliki zvon. V teh dneh pa se je društvo znašlo v središču javne polemike, ki jo je sprožilo pisanje, sicer živahne in zanimive Facebook skupine Misteri & Mergaviglie del Carso (Kraške skrivnosti in čudesa): a ne zato, ker bi se v skupini postavili v bran SPDT – ravno nasprotno!

Njen administrator Doro Balkan (gre za psevdonim) je na slovensko društvo naslovil nekoliko bizaren poziv. Opozoril je, da so številne markacije na poti CAI 3, ki prečka tržaški Kras, pomazane: belo-rdeče kroge, ki jih pri markaciji svojih poti uporablja društvo CAI, je neznana roka prebarvala ali popackala z modro barvo, zelo podobno tisti, ki jo SPDT uporablja pri svojih markacijah. Na eni od fotografij, s katerimi je opremljen poziv, je na modrem dnu videti tudi napis SLO. Doro Balkan zato poziva slovensko društvo, naj kot dokaz »kulture, sožitja in pozornosti do Krasa in proti kakršnemkoli ideološkem zapiranju« poskrbi za namestitev izvirnih markacij društva CAI.

»Ne vem, zakaj bi se moralo SPDT na nek način oddolžiti za pomazane markacije. Društvo seveda pri tem nima nič, tudi sami smo oškodovani, pravzaprav smo še bolj, saj nas tovrstne akcije diskreditirajo,« nam je pojasnil društveni odbornik Franc Starec, odgovoren za izletništvo in tudi sam markacist.