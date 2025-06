Nemški ovčar Lorgan zavohal 10 kilogramov pretihotapljenih cigaret

Spretno so jih skrivali med odbijači in v votlinah dveh tovornjakov. Carinska uprava in finančna policija sta na carinskem območju v Trstu zasegli deset kilogramov cigaret, ki so jih skušali iz Turčije nezakonito pretihotapiti v Evropsko unijo. Njihov vonj pa ni ušel zvestemu sodelavcu finančne policije. Nemški ovčar Lorgan, ki vsak dan caplja za morebitnimi nezakonitimi posli v tržaškem pristanišču, jih je zavohal.

Visoke ravni škodljivih snovi

Tovornjaka sta pripotovala iz pristanišča Ambarli, so danes pojasnili v sporočilu za medije. Voznika sta bila namenjena v Belgijo in na Nizozemsko. Oba so ovadili.

Preiskava, ki jo je usklajevalo tržaško tožilstvo, je dokazala, da zasežene niso imele dovoljenj za prodajo na trgu EU. Vsebujejo namreč visoke ravni katrana, nikotina in ogljikovega monoksida.