Neofašisti CasaPound postavili smerokaz za brezno Jamendol

Gibanje CasaPound je danes med Bazovico in Gropado postavilo rjav smerokaz za brezno Jamendol kot »kraj zgodovinskega pomena«. Na njem je napis Foiba »Abisso di Plutone«.

Kot so zapisali pripadniki neofašističnega gibanja, gre za fojbo, ki je popisana, a je zaradi nedejavnosti institucij dolgo ostala v pozabi, čeprav so v njej izkopali dvajset trupel, ki naj bi jih brutalno umorili partizani. CasaPound bo zato tako občino kot deželo prosil, naj table, ki so jo postavili, ne umaknejo.

Kaj se je v resnici zgodilo v breznu Jamendol in koga so vrgli v brezno, še danes ni raziskano do potankosti, a obstajajo študije, ki demantirajo besede gibanja CasaPound. Claudia Cernigoi je v svoji knjigi Operazione Plutone. Le inchieste sulle foibe triestine dokazovala, da naj zločina ne bi storili pripadniki osvobodilnega gibanja oziroma jugoslovanskih oblasti, ampak vrinjenci, ki bi na tak način očrnili partizansko gibanje.

Rjavi smerokazi za različne spomenike sicer po Krasu vodijo tudi do bazovskega šohta in tudi spomenika bazoviškim junakom, te pa so v nasprotju z novim, ki ga je včeraj postavilo gibanje CasaPound, postavile institucije.