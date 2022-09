»Neoznačene« žrtve fašizma

Pri Domju sta v soboto združenje Vzpi-Anpi in SKD Fran Venturini priredila slovesnost ob 70. obletnici postavitve vaškega spomenika padlim v NOB. S petjem sta jo obogatila Mešani pevski zbor in Moška vokalna skupina Fran Venturini, katerima so se pridružili tudi pevci drugih zborov, ki delujejo v dolinski občini ter pevci zbora Jacobus Gallus; vodila sta jih Cinzia Sancin in Borut Štoka. Po polaganju vencev je zbrane, med katerimi so bili tudi župan Sandy Klun in več odbornikov, v imenu društva Prešeren pozdravil predsednik Aleksander Coretti, ki je ugotavljal, da smo danes srečni, ker nam ni treba v smrt za svobodo. »Če bomo samo nekaj plemenitih lastnosti naših padlih našli v sebi, jih negovali, nesebično delili, ohranjali pokončnost in požrtvovalnost, se rešili strahu in predvsem hlapčevstva, bomo zagotovo obstali,« je dejal.