Nepalski državljan je v kritičnem stanju

Zdravstveno stanje 43-letnega državljana Nepala, ki ga je v soboto popoldne v opuščenem skladišču Starega pristanišča, kjer je prebival, zadela srčna kap, je brezupno. Pribežnik ostaja na intenzivni negi katinarske bolnišnice, priklopljen je na stroje, ki ohranjajo vitalne funkcije.

»To je bilo njegovo ležišče, kjer ga je obšla slabost,« je mladenič iz Nepala v opuščenem pristaniškem skladišču, ki smo ga včeraj obiskali, pokazal na leseno desko in kup odej. Zraven je na tleh ležala maska, s katero so reševalci službe 118 ponesrečencu dovajali kisik. Ledeno mrzla soba brez stekla na oknih je zaudarjala po dimu in urinu.

Približno 80 Nepalcev prebiva v opuščenem skladišču tik ob prometnici, ki vodi proti Trgu Santos. Umivajo se z ledeno mrzlo vodo iz bližnjega pitnika, kuhajo si na ognjiščih, na lesenem podu, ki se lahko vsak trenutek vžge. Tudi temperature se v mrzlih sobanah ponoči spustijo pod ledišče. »Nimamo kam drugam,«je nam je povedal eden od njih, »ko želimo zaprositi za azil, nas na kvesturi pošljejo proč.«

Nesreča v Starem pristanišču je spet sprožila val polemik med Deželo FJK, humanitarnimi organizacijami, ki sprejemajo prosilce za azil, in policijskimi sindikati.