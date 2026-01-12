VREME
DANES
Ponedeljek, 12 januar 2026
Iskanje
Begunci

Nepalski državljan je v kritičnem stanju

V skladišču, kjer je pribežnika v soboto obšla slabost, v nečloveških razmerah živi približno 80 ljudi

Martin Poljsak |
Trst |
12. jan. 2026 | 19:35
    Nepalski državljan je v kritičnem stanju
    Begunci v opuščenem skladišču živijo v ledeno mrzlih sobah, med smetmi vseh vrst( Map )
    Nepalski državljan je v kritičnem stanju
    Hrano si kuhajo na ognjiščih na tleh( Map )
    Nepalski državljan je v kritičnem stanju
    Maska, s katero so reševalci 118 dovajali kisik 43-letniku, ki ga je obšla slabost( Map )
Dark Theme

Zdravstveno stanje 43-letnega državljana Nepala, ki ga je v soboto popoldne v opuščenem skladišču Starega pristanišča, kjer je prebival, zadela srčna kap, je brezupno. Pribežnik ostaja na intenzivni negi katinarske bolnišnice, priklopljen je na stroje, ki ohranjajo vitalne funkcije.

»To je bilo njegovo ležišče, kjer ga je obšla slabost,« je mladenič iz Nepala v opuščenem pristaniškem skladišču, ki smo ga včeraj obiskali, pokazal na leseno desko in kup odej. Zraven je na tleh ležala maska, s katero so reševalci službe 118 ponesrečencu dovajali kisik. Ledeno mrzla soba brez stekla na oknih je zaudarjala po dimu in urinu.

Približno 80 Nepalcev prebiva v opuščenem skladišču tik ob prometnici, ki vodi proti Trgu Santos. Umivajo se z ledeno mrzlo vodo iz bližnjega pitnika, kuhajo si na ognjiščih, na lesenem podu, ki se lahko vsak trenutek vžge. Tudi temperature se v mrzlih sobanah ponoči spustijo pod ledišče. »Nimamo kam drugam,«je nam je povedal eden od njih, »ko želimo zaprositi za azil, nas na kvesturi pošljejo proč.«

Nesreča v Starem pristanišču je spet sprožila val polemik med Deželo FJK, humanitarnimi organizacijami, ki sprejemajo prosilce za azil, in policijskimi sindikati.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: