Nesreča med ulicama Commerciale in Cordaroli

Zgodaj popoldne smo bili na križišču med ulicama Commerciale in Cordaroli znova priča prometne nesreče. Tokrat je voznik za volanom avtomobila Fiat 600 izsilil prednost in iz Ulice Cordaroli privozil v Ulico Commerciali. Tu je v smeri proti središču mesta prihajal črni Ford Ka, ki je zelo verjetno zaradi spolzkega cestišča težko zaviral in trčil v mali beli avto. Na kraj je prihitela lokalna policija, ki je takoj ugotovila, da med trčenjem ni bilo poškodovanih oseb. Promet je začasno potekal izmenično enosmerno, a večjih zastojev ni bilo.