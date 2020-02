Pri nekdanjem mejnem prehodu Lipica je 38-letna voznica izgubila nadzor nad svojim fiatom panda in zapeljala s cestišča. Trčila je v obcestni kraški zid, nato še v varnostno ograjo. Na srečo jo je odnesla brez poškodb, medtem ko je bila gmotna škoda precejšnja.

Na kraju so bili karabinjerji iz Bazovice ter tržaški lokalni policisti, ki so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče. Nastali so zastoji.