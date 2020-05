Nesreča v štivanski papirnici

Gasilci, reševalci službe 118 in policisti se trenutno mudijo v štivanski papirnici, da bi pomagali osebi, ki je padla z delavskega odra in se poškodovala. Do nesreče je po poročanju gasilcev prišlo okoli 15.30, njene okoliščine oz. zdravstveno stanje ponesrečenca in resnost poškodb pa trenutno niso znane. To je danes že druga nesreča pri delu, potem ko se je dopoldne okoli 10.15 v podjetju Filippi Serramenti v Ul. Caboto delavec, ki je upravljal viličarja, prevrnil skupaj z le-tem, k sreči pa poškodbe po poročanju gasilcev niso bile hude.