Nevihte in nalivi povzročajo težave

Prve nevihte z nalivi ob prehodu današnje hladne vremenske fronte ponekod na Tržaškem že povzročajo težave. Mestoma je jakost padavin velika. Poplavljeni so nekateri predeli nabrežja in Ul. Genova, so povedali gasilci, ki ravnokar hitijo na cesto za Lazaret v Milje, kjer je voda poplavila prostore tamkajšnje osnovne šole.

Padavine z nevihtami in krajevnimi nalivi se bodo nadaljevale v popoldanskih urah. Zapihala bo burja, temperatura pa bo padla. Z jutrišnjim dnem se bo vreme izboljšalo, toda bo za ta čas razmeroma mrzlo.