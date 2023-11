Nevrostatini bi lahko zmanjšali tveganje za Alzheimerjevo bolezen

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok demence in trenutno edino poznano stanje, ki ga stroka ne more preprečiti, ozdraviti ali upočasniti. Bolezen, med prvimi desetimi vzroki smrti na svetu, je sicer predmet raziskovanja v največjih in najbolj priznanih znanstvenih središčih. Na primer na Univerzi v Cambridgeu, kjer poučuje in raziskuje Michele Vendruscolo, profesor biofizike in častni gost včerajšnjega odprtja študijskega leta visoke šole za napredne študije Sissa. Občinstvu je predstavil svoje raziskave na področju Alzheimerjeve bolezni in javnosti vlil nekaj upanja.

V zadnjih dvajsetih letih je bil namreč dosežen velik napredek pri razumevanju molekularnega izvora hude degenerativne bolezni, »za katero zdaj vemo, da jo povzroča tvorba nenormalnih beljakovinskih agregatov v možganih prizadetih bolnikov. Kljub temu znanju je identificiranje zdravil, ki bi lahko preprečila njen nastanek ali pospešila odstranitev omenjenih beljakovinskih agregatov, izredno težko,» je pojasnil raziskovalec. Videmčan je svoj doktorski naziv pridobil prav na Sissi po dokončanem študiju na tržaški univerzi. Nekaj let je poučeval na inštitutu Weizmann v Izraelu in na Univerzi v Oxfordu, od leta 2001 pa se je kot samostojni raziskovalec pridružil skupini znanstvenikov v Cambridgeu.

»Napredek je sicer velik. Odkrili smo skupine majhnih molekul, ki lahko zaustavijo prve korake v procesu agregacije beljakovin. Pričakujemo, da bo ta vrsta molekul zmanjšala tveganje za Alzheimerjevo bolezen. Imenovali smo jih nevrostatini, podobno kot statini, ki so danes poznani po tem, da zmanjšujejo tveganje razvoja srčnih bolezni.«