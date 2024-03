Nezakonito bivali v stanovanju družbe Ater

Lokalna policija je ovadila pet moških brez stalnega prebivališča, ker so na Pončani nezakonito živeli v prostem stanovanju družbe Ater. Preiskavo so uvedli po več opozorilih tamkajšnjih prebivalcev.

Lokalni policisti so v sodelovanju s tehniki družbe Ater ugotovili, da stanovanje v Ulici Battera nezakonito zaseda pet moških, zato so jih odvedli na policijsko postajo in jih ovadili. Po dodatnih preiskavah so ugotovili, da sta dva ilegalna priseljenca, zaradi česar sta že bila ovadena. Za enega so izdali nalog za izgon, ker je imel pri sebi ukraden telefon, ki ga bodo vrnili lastniku.