Lokalni policisti so v nekaj dneh odkrili dva primera nezakonite uporabe invalidske parkirne karte. V Ul. Carducci je bil na rezerviranem mestu za invalide redno parkiran kombi v lasti zadruge. Za vetrobranom je bila sicer dobro vidna invalidska parkirna karta starejše gospe, o čemer pa nista nič vedela ne njena skrbnica in niti pomožni upravitelj. Lokalni policisti so lastnikom kombija odvzeli dokument in ga izročili lastnici. Naložili so jim tudi globo 174 evrov, vozniku pa so pobrali 4 točke na vozniškem dovoljenju.

Le nekaj dni kasneje so lokalni policisti v Ul. Giulia opazili avtomobil na rezerviranem mestu za invalide, pri čemer sta moški in ženska, oče in mati lastnika invalidske parkirne karte, vanj nalagala vrečke z nakupi. Invalidska parkirna karta je bila sicer neoporečna, toda njun sin ni bil prisoten. Lokalni policisti so ju zato oglobili zaradi nezakonite uporabe in zaradi parkiranja na invalidskem mestu, pri čemer opozarjajo, da je invalidska parkirna karta veljavna izključno za koriščenje mobilnosti lastnika, njene uporabe pa ne opravičujejo niti najnujnejši opravki v korist invalidne osebe, če ta ni prisotna.