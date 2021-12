Neznanci izruli merilnik hitrosti pri Bajti

Merilnik hitrosti pred Bajto pri Saležu je zdržal le teden dni. V noči na praznik sv. Štefana so ga neznanci izruli in odnesli. »Razočarani smo nad otroškim obnašanjem nekaterih, ki še vedno ne razumejo, da gre za ukrep, ki ga je narekovala potreba po zaščiti občanov, ki tam živijo ali ki se ob cesti sprehajajo oz. kolesarijo,« je poudarila včeraj zgoniška županja Monica Hrovatin. Merilnikov za hitrost niso postavili zato, da bi voznike oškodovali z deljenjem glob, pač pa da bi jih nekoliko »prevzgojili«, da bi se zavedali, da je pritiskanje na plin v precej prevoznih zaselkih nevarno – tako zanje kot za vse uporabnike ceste, je še dodala.

Županja je ponovno pojasnila, da cestnih grbin (ležečih policajev) na glavne prometnice ne smejo postavljati, ker tega ne dovoljuje prometni zakonik, v glavnem zaradi reševalnih vozil, ki morajo brez ovir zapeljati mimo. »Zato so merilniki za hitrost edina mogoča rešitev za to, da vozniki upočasnijo hitrost, preden zapeljejo po vasi.« Spremembe so bile že po prvem tednu na dlani – vozila so med vožnjo skozi vas zmanjšala hitrost, kar so opazili tudi krajani, ki jih merilniki sploh niso motili, ravno nasprotno. »S tem se ne gre šaliti, morda se storitelji ne zavedajo, da gre za krajo, ki predvideva ovadbo po kazenskem postopku. Kdor je to naredil, naj merilnik vrne takoj na mesto. Karabinjerji so se medtem že lotili preiskave in nepridiprave bodo izsledili,« je povedala.