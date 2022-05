Nič več le bolnišnice in družinski zdravniki

V zdravstvenem podjetju Asugi postavljajo temelje novega krajevnega zdravstvenega sistema, ki bo odgovarjal predpisom italijanske vlade oziroma nacionalnemu Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) ter uresničuje smernice nedavno sprejetega ustanovitvenega akta podjetja. Glavne spremembe so včeraj orisali na sedežu generalne direkcije v svetoivanskem parku, kjer so tudi potrdili, da bodo število zdravstvenih okrožij v Trstu od sedanjih štirih zreducirali na dve, medtem ko bodo na Goriškem ohranili obe sedanji okrožji. Tovrstno krčenje je bilo v preteklih mesecih tarča številnih kritik, ki so privedle do nekaterih prilagoditev, sploh pa zdravstveno reformo opozicija v deželnem svetu ostro kritizira.

Nov model temelji na ravnotežju med različnimi sestavnimi deli zdravstvenega sistema, je razložil generalni direktor zdravstvenega podjetja Antonio Poggiana. Ta sega od bolnišnic do splošnih zdravnikov in pediatrov pa do zdravstvenih okrožij in oskrbe na domu. Prve spremembe bi lahko luč zagledale že konec leta. Nova mreža bo slonela na treh glavnih stebrih, ki jih predvideva NOO, je povzel direktor socialnozdravstenih storitev Fabio Samani. To so: skupnostni zdravstveni domovi (ital. casa di comunità), skupnostne bolnišnice (ospedali di comunità) in operativne centrale, ki bodo odgovarjale štirim zdravstvenim okrožjem.