»Ta leta so bila zame intenzivna«

Tanja Kosmina, predstavnica Demokratske stranke, je bila na čelo Občine Repentabor izvoljena leta 2019. Pravnica, sicer zaposlena na geološkem uradu Dežele FJK, se bo junija potegovala za drugi mandat na čelu najmanjše kraške občine.

Ste zadovoljni s temi petimi leti na čelu občine Repentabor?

To obdobje mojega življenja je bilo zelo intenzivno. Polno zadoščenja, ampak tudi odgovornosti in težav, vezanih na zgodovinsko obdobje. V teh letih je občina doživela marsikatero spremembo, saj smo izgubili sedem uslužbencev v občinski strukturi, ki je štela 14 ljudi. To je bil večji problem, s katerim sem se, ob podpori odbornikov, spopadala. Druga huda plat mandata je bila pandemija.

V teh petih letih pa smo dosegli marsikaj. Zelo sem ponosna na ponoven zagon naših kamnolomov. Kamnoseštvo je dejavnost, ki je bila ustavljena več kot desetletje. Prišli smo do načrta za prometno preureditev Fernetičev. To je projekt, ki se vleče več kot desetletje. Pred mesecem dni smo ga predstavili na prefekturi, nove Fernetiče smo predočili tudi slovenskim partnerjem. Tudi če je bilo na slovenski strani nekaj pomislekov, ker gradijo tam nove logistične centre, smo dobili eno skupno točko in mislim, da bomo skupaj nadaljevali z načrtovanjem.

Kateri trenutek županovanja vas je najbolj zaznamoval?

Zelo mi je bilo hudo avgusta lani, ko je prišel na občino pomemben klic obmejne policije. Naleteli so na skupino mladoletnikov brez spremstva in zgodba me je močno pretresla. Takrat nam ni uspelo najti primerne rešitve, da bi jih namestili po raznih strukturah in smo se zato odločili, da jih gostimo tukaj, v dvorani občinskega sveta. Naši občani so nam takoj pomagali in skupaj smo poskrbeli za hrano, pijačo in tudi za najnujnejšo zdravniško pomoč. Zadeva me je pretresla, ker sem se zavedala, da smo res nemočni pred takimi velikimi problemi.

Tisti večer sem se razjokala. Telefonirala sem na prefekturo, klicala sem najrazličnejše kraje in vsi so mi zapirali vrata, rekoč, da je zadeva občinska. Ampak če župan nima zadostnih finančnih sredstev za njihovo oskrbo, če nima denarja niti za redno poslovanje ...

