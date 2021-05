Nikar ne sanjajte o hišici v Prečniku

Kako zavajajoči znajo biti spletni oglasi. Na enega od teh so devinsko-nabrežinskega občinskega svetnika Igorja Gabrovca (Skupaj-Insieme) opozorili zaskrbljeni prebivalci Prečnika, ki so na spletni strani nepremičninske agencije immobiliare.it zasledili vest, da je v spodnjem delu vasi na prodaj zazidljivo zemljišče, ki obsega 4061 kvadratnih metrov, s pogledom na morje, do katerega pelje tlakovana pot z urejeno vodovodno in električno napeljavo. Tam naj bi v prihodnje zgradili devet samostojnih dvonadstropnih hiš, velikih do 100 kvadratnih metrov, pa še z zasebnim vrtom zraven. Pod oglasom, kjer so tudi fotografije zemljišča in prikaz gradnje, je bilo še zapisano, da naj bi bil izvedbeni načrt gradnje, za katerega je poskrbel pristojni strokovnjak, že pripravljen za vložitev na občino.

Prebivalci se upravičeno sprašujejo, kako je mogoče, da je občina dovolila nekaj tako obsežnega, ki bo nedvomno zarezalo v življenje vasi in ji popolnoma sprevrglo življenjske ritme in ravnotežja, saj bo ob robu gozda iz dneva v dan zraslo novo naselje. »Je predlog realen?«

Da je leta 2016 nekdo res vložil prošnjo za krajinsko dovoljenje za uresničitev devetih hiš, je potrdil občinski odbornik za infrastrukturna dela Lorenzo Pipan. »Občina tega dovoljenja nikoli ni izdala in torej tačas ni nobenega odprtega postopka za to območje.«