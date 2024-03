Njegov DNK so našli na nožu, vžigalniku in oknu

Na sojenju o umoru v Kobjeglavi so se v torek posvetili delu, ki so ga po zločinu opravili forenziki. Strokovnjaka Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) v Ljubljani sta na koprskem okrožnem sodišču pred sodnim senatom, ki mu predseduje Matevž Gros, podrobno opisala vse postopke. Sledi, ki so jih v hiši umorjenega Darja Grmeka našli na nekaterih predmetih, ki so za preiskavo ključnega pomena, se ujemajo z DNK obdolženega Adriana Petelina. To je v dobri meri botrovalo njegovi aretaciji in nato sojenju, šestdesetletnik iz Devina je od junija leta 2022 priprt v Kopru.

V razdejani Grmekovi hiši, v kateri je morilec žrtev večkrat zabodel, nato pa jo poskusil še zažgati, so forenziki v začetku aprila 2022 z brisi odvzeli sledi na kljukah, cigaretnih ogorkih, vžigalnikih, kuhinjskem nožu, vrtnih škarjah, stikalih, stolih. V dnevni sobi je bilo veliko krvi, v laboratoriju so pozneje izločevali sledi ter ugotavljali, koliko različnih oseb je v hiši pustilo kaj svojega. Ker je bila umora prvotno osumljena druga oseba, so najdene sledi, poleg z Grmekovim, najprej primerjali z njenim DNK profilom. Ko pa so koprski kriminalisti junija 2022 umora osumili Adriana Petelina, so v NFL čisto vse sledi primerjali še z njegovim profilom. »Z verjetnostjo, ki meji na gotovost« se je ta ujemal s sledmi na vžigalniku ob truplu ter s tistimi na ročaju noža z odlomljenim rezilom, ki ga je uporabil morilec. DNK obdolženca pa je bil tudi na kljuki kopalniškega okna, skozi katero naj bi storilec zbežal. Na okenski kljuki je bila sicer mešana sled treh oseb, dveh poleg Petelina. Na vrtnih škarjah, ki jih je prav tako uporabil morilec, so bile sledi vsaj treh oseb, ni pa bilo ugotovljeno ujemanje s kakim profilom.