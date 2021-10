Nobelovec v fiziki prihaja v Trst

Kdo bi lahko bolje kot sam znanstvenik spregovoril o znanosti in njeni vlogi v današnji družbi? O tej temi bo razpravljal ravnokar razglašeni nobelovec Giorgio Parisi, in sicer v petek ob 11. uri v veliki dvorani visoke šole za napredne študije Sissa v Grljanu. Na seminarju Vrednost znanosti bo Parisi nastopil v javnosti prvič, odkar so ga 5. oktobra skupaj s Syukurom Manabejem in Klausom Hasselmannom proglasili za zmagovalca letošnje Nobelove nagrade za fiziko.

Srečanje spada v niz dogodkov, ki jih skupaj prirejata Sissa in Mednarodni center za teoretsko fiziko ICTP. Parisi bo predstavil razvoj, ki je zaznamoval znanstvene vede od prvih utrinkov do današnjih dni. Razložil bo tudi, kateri so principi in vrednote, na katerih sloni znanstveno raziskovanje ter spregovoril o vlogi znanstvenika v sodobnem svetu.

Seminar bo možno spremljati tudi na Youtube strani Mednarodnega centra za teoretsko fiziko. Ob 14. uri bo v prostorih mednarodnega centra sledilo nagrajevanje zmagovalcev Kolajne Dirac 2020, na katerem bo prisostvoval tudi Parisi.