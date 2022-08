Noč mirna, nadaljuje se nadzor nad pogorišči

Noč je po požarih, ki so v soboto popoldne izbruhnili v Devinu in v Sesljanu, minila dokaj mirno. Gasilci in prostovoljci so celo noč nadzorovali območje. Danes zjutraj se je delo na pogoriščih nadaljevalo, začeli so tudi z bonifikacijo območja, so poročali iz Civilne zaščite iz Ronk. Na kraju so prostovoljne ekipe iz cele dežele, gasilci, gozdna policija in druge javne sile.

Avtocesta je po zaprtju zaradi požara spet prevozna, tako proti Trstu, kot proti Vilešam. Devinski uvoz in počivališče v smeri proti Benetkam ostajata zaprta, poleg tega je cestišče na posameznih odsekih zoženo, ker gasilci in gozdna policija morajo nadzorovati pogorišče.

Civilna zaščita tudi poziva vse, da se na pot odpravijo samo, če je nujno potrebno. Več je zastojev, obenem pa bi lahko zgoščen promet oviral hitro dostopanje do požarišč.

Železniški promet med Trstom in Tržičem pa še ne deluje.