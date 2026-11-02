Nova intervencija na kraju tragedije, zvečer shod

Po nočnem požaru na gradbišču na Monumentalni aveniji, v katerem sta umrla dva migranta, trenutno poteka nova policijska intervencija. Odgovorni za varnost na gradbišču so policijo obvestili, da bi se lahko v objektu še vedno nahajali migranti.

Na kraj so prispele tri policijske patrulje in dve patrulji karabinjerjev. Predstavniki organov pregona so vstopili v nevarno, zaradi požara poškodovano poslopje, da bi preverili, ali je v njem še kdo ostal. Preverjanje še poteka.

Dopoldne so iz poslopja evakuirali okrog dvajset prosilcev za azil.

Na mesto je prispel tudi predsednik solidarnostnega konzorcija ICS Gianfranco Schiavone. »Čeprav o teh ljudeh ne vemo skoraj ničesar, vemo vsaj to, da so osebe, ki so tukaj, prosilci za azil in imajo pravico do sprejema in ustrezne nastanitve. Takšno stanje je posledica popolnega izogibanja zakonskim določbam, o čemer smo že večkrat govorili« je na kraju tragedije dejal Schiavone.

»Gre za mehanizem, s katerim se ljudem preprečuje dostop do azilnega postopka oziroma se ta dostop lahko odloži za več mesecev,« je ocenil Schiavone. »Ljudi nameščajo v kraje, ki za to niso predvideni, kjer so v bistvu prepuščeni samim sebi. Pravzaprav so to ljudje, ki so prepuščeni umiranju. Ne vem, kako bi to drugače povedal,« je bil neposreden Schiavone. In sklenil, da upa, da bo opravljena resna preiskava, saj takšnih preiskav doslej ni bilo.