Nočejo več tako glasnih strelov

Streli na openskem strelišču so vse bolj glasni in ne dajejo miru stanovalcem. Prebivalci bližnjih hiš se pritožujejo, da je hrup strelskega orožja vse bolj moteč. Streljanje se nadaljuje tudi ob koncih tedna in urah, ko naj bi ljudje počivali oziroma spali. Nekateri se med drugim pritožujejo, da se jim je zaradi stalnega hrušča povečala anksioznost, ker to spominja na vojno stanje. Problem se sicer ni porajal čez noč. Pred nedavnim so se policistom in drugim varnostnim organom, ki tam trenirajo, pridružili še mestni redarji. Podobne težave, sicer v manjšem obsegu na Opčinah beležijo tudi v bližini strelišča za športno in rekreacijsko streljanje v Ul. Baden Powell na Mandriji, v novejšem predelu vasi.

Konec junija so v vzhodnokraškem rajonskem svetu odobrili svetniško pobudo, s katero so od Občine Trst zahtevali, naj preveri, kako bi lahko zmanjšali vpliv hrupa na bivališča. Od tedaj se nič ni spremenilo, je povedal njen pobudnik, podpredsednik rajonskega sveta Matia Premolin (SSk).