Nocoj bo zaživel jubilejni Praznik češenj

O priljubljenosti Praznika češenj gotovo ni dvoma, vedno znova pa preseneča zvestoba obiskovalcev, ki se že šest desetletij zbirajo v tej breški vasici konec maja. Njim je namenjena pozornost odbornikov in članov Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje, ki že od vsega začetka skrbi za to prireditev.

Starim in novim gostom, od blizu in daleč, bo letošnja izvedba odprla vrata danes, sklenila pa se bo v nedeljo. Sprejeli jih bodo prijazni prireditelji, ki se trudijo ustreči različnim okusom številnih obiskovalcev, pri tem pa skušajo še vedno ohraniti nekaj pristnega duha prvih izvedb. Praznik je bil - in ostaja - priložnost za iskreno družabnost in srečanje znancev.

Najbolj praznično bo v nedeljo: na ta dan bo prireditveni prostor zaživel točno opoldne. Seveda bo poskrbljeno tudi za lačne in žejne ter za tiste, ki radi prisluhnejo veselim melodijam in se zavrtijo ob zvokih priljubljenih viž - za glasbeno in plesno zabavo bosta poskrbela Pihalni orkester Breg in skupina 3 prašički (od 17. ure dalje).

Danes se bo prireditev začela ob 18. uri, jutri ob 17. uri, z običajno ponudbo jedi, pijač in seveda sladkih češenj, v večernih urah pa bo na vrsti ples s skupinama Ansambel Nebojsega in Rujni Muzikanti.

Senca hrastov na mačkoljanski Metežici je prav tako prijetna in vabeča kot pred skoraj šestdesetimi leti, na prireditvenem prostoru pa so danes predvsem mladi obrazi. Veliko je tudi družin, saj je postal za marsikaterega gosta vsakoletni obisk tega dogodka skoraj tradicija, ki prehaja iz roda v rod. Zavezanost temu prazniku kot pomembnemu vaškemu običaju, v katerem se prepletata preteklost in sodobnost, gotovo čutijo tudi mladi in najmlajši sodelavci. Njihova zavzetost in zgled starejših članov sta najboljši napotek za bodoče izvedbe.