Nocoj slavnostno dvigovanje maja

Tri razstave, tri glasbene točke treh mladih harmonikarjev (iz razreda Fulvija Jurinčiča na Glasbeni matici) in podelitev priznanj trem najboljšim vinogradnikom in pridelovalcem ekstradeviškega oljčnega olja so odprli tradicionalni praznik v Dolini, ki slavi pomlad, mladost in ljubezen. Letošnja Majenca se je začela ob toplem pomladanskem vremenu, Dolinčani pa so tudi tokrat dokazali, da se na vsako Majenco pripravljajo, kot da bi bila prva. Zavzeto, predano in z zvrhano mero ljubezni. Tako, kot so to počeli njihovi predniki.

Majenco so začeli z odprtjem razstave domačih likovnikov v dvorani SKD Valentin Vodnik, kjer sta prisotne med drugimi pozdravila tudi županja letošnje prireditve Mara Mura in župan Peter Siarez Sturman, ki imata pri organizaciji praznika glavno besedo. Po razstavi v društveni dvorani se je dogajanje preselilo v prostore stare pošte, kjer so odprli fotografsko razstavo Paola Uliana z naslovom Korenine in obzorje. Obiskovalci so se nato preselili še v prostore stare torkle, kjer je na ogled razstava fotografa Petra Gedeia o Sancinovi jami.