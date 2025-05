Nocoj uvod v letošnjo Majenco

Z ljudskim ocenjevanjem vin se bo danes ob 19. uri začela letošnja Majenca. Vina krajevnih vinarjev bodo udeleženci lahko okušali v prostorih Pastoralnega centra in Mladinskega krožka (ob vaškem trgu Gorica). Od 20.30 pa bo živahno na območju »kioskov« s hrano in pijačo, kjer bo za glasbeni uvod v Majenco poskrbela skupina Mulehoney.

Jutri se bo glasba preselila na veliki oder na Gorici, kjer bo ob 21. uri koncert skupine Dirty Fingers. Petek pa je tradicionalno tudi dan odprtja številnih razstav. Ob 18. uri bo na društvenem sedežu SKD Valentin Vodnik odprtje razstave domačih umetnikov, iz bližnje okolice in s tržaškega območja, ki so se v velikem številu odzvali vabilu organizatorjev. Sodelujejo: Alessandro Caiser, Morena Elena Canella, Alenka Deklič, Aleš Ferluga, Massimo Ferluga, Thaisia ​​Claire Funkhouser, Katerina Kalc, Monika Sugnaux - Kersten, Oskar Kocjančič, Anja Križmančič, Paolo Labiani, Fjona Mezgec, Maddalena Mura, Wilma Orel, Damijana Ota, Eugenio Pancrazi, Maria Pancrazi, Marija Pudane, Anastasia Puric, Rinaldo Rocavaz, Cristina Eleonor Rojas, Magda Samec, Silvij Tavčar, Rosalba Titone, Danila Tuljak, Nevenca Vidonis, Mitja Zonta, Mojca Žibrna, socialno kulturno društvo Opla in skupina vezilj Zlata nitka.

V prostorih Srenje Dolina bo ob 18.30 odprtje razstave V spomin Martini Canziani, v prostorih Torkle pa Epifanija Lucija Uliana. V prostorih Pastoralnega centra in Mladinskega krožka bo razstava izdelkov otroških vrtcev in osnovnih šol VeŠ J. Pangerca in vrtcev VeŠ G. Roli. Tu bodo jutri ob 19. uri tudi nagradili najboljša vina in olja letošnje Majence.

Ogled razstav bo jutri možen do 22. ure, v soboto od 18. do 22. ure, v nedeljo od 17. do 21. ure, v ponedeljek od 18. do 21. ure ter v torek od 18. do 19. ure.