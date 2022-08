Noro veslanje

V Miljah je v polnem teku poletni pust. Ne manjka čisto nič, v petek zvečer so vzdušje za uvod v noro pustno dogajanje segrele spretne brazilske plesalke v zapeljivih kostumih. Vse do velikega šmarna bo veselo razpoložene obiskovalce na Trgu Caliterna sprejemalo pustno naselje z živahnimi stojnicami, ki bodo od 18. ure ponujale hrano in pijačo.

Danes bo ob 19. uri bo zaživelo najbolj noro veslaško tekmovanje Vogadamata, ki ga od 70. let prejšnjega stoletja (z daljšim vmesnim premorom) prirejajo domače pustne skupine. Norčave posadke morajo čim hitreje in v čim bolj domiselni preobleki z zasilnimi in zmešanimi plovili priti do cilja. Prvič bo na morski gladini nabrežja Venezia potekala tudi povorka pustnih vozov. Dj Rasman bo nato z vokalistom Mauriziom Testijem pustne navdušence popeljal v 90. leta prejšnjega stoletja. Jutri bo glavno besedo spet prevzela latinskoameriška glasba z animacijo Fit&fun in Sandro Giò, sledil bo koncert Dennisa Fantine, ki je leta 2001 zmagal prvi šov Amici, ko se je ta še imenoval Saranno famosi in je pred nedavnim sodeloval v televizijski oddaji Tale e quale show. Z njim bo nastopila tudi tržaška glasbena skupina Magazzino Commerciale. Poletni pust poteka pod okriljem miljske občine, ki je organizacijske vajeti predala družbi Flash, za posamezne dogodke pa skrbijo miljske pustne skupine.