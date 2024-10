Nov futuristični objekt vabi na obisk

Na Borznem trgu je včeraj zrasel nov futuristični objekt. Organizatorji festivala znanstveno-fantastičnega filma Trieste Science+Fiction (društvo La Cappella Underground) so ga poimenovali SciFi Dome. Tu bodo danes in jutri med 16. in 19. uro potekala poljudnoznanstvena srečanja s prostim vstopom Mondofuturo.

Različne bodo teme srečanj pod kupolo, ki bodo poslušalca izzvale glede prihodnosti, ki jo snujemo, in drugih svetov, ki jih odkrivamo.

Danes bo ob 16. uri beseda tekla o digitalnih odnosih in iluzijah družbenih medijev v naših življenjih s profesorjem videmske univerze Luco Chittarom. Ob 17. uri bo o podatkovni diskriminaciji umetne inteligence spregovorila novinarka Donata Columbro, ob 18. uri pa bo kozmolog in vodja skupine za znanost in teorijo podatkov pri šoli za višje študije Sissa Roberto Trotta predstavil vpliv umetne inteligence na kozmološke raziskave oz. kako umetna inteligenca omogoča boljše raziskovanje vesolja.

Jutri bodo ob 16. uri z Michelejem Marisom iz tržaške astronomske opazovalnice iskali življenje v vesolju, medtem ko bo ob 17. uri protagonist srečanja modri rak, tujek v našem morju; Paola Del Negro (OGS) bo spregovorila o tej invaziji. Srečanja bo sklenil astrofizik Amedeo Balbi, ki bo ob 18. uri predstavil svojo knjigo Il cosmo in brevi lezioni o najnovejših odkritjih, ki spreminjajo naše razumevanje vesolja.